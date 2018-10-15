Facebook развернула масштабную кампанию по цензуре в соцсети

Вокруг соцсети Facebook разразился нешуточный скандал из-за необоснованных удалений модераторами сайта личных профилей и публичных страниц, которые по тем или иным причинам не одобряют власти.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей. На минувшей неделе компания Марка Цукерберга подвергла цензуре, удалив более 800 различных аккаунтов и пабликов. Администрация сети обвинила их в «распространении пропаганды» и «публикации политических материалов за деньги». Никаких доказательств этим обвинениям не предоставили. Компания, по заверениям ее руководства, таким странным способом «борется со спамом» посредством удаления страниц, «уличенных в скоординированном и подозрительном поведении».

В официальном заявлении представителей компании Натаниэля Глейчера и Оскара Родригеса, которые в компании работают на должностях главы отдела кибербезопасности и продакт-менеджера соответственно, в этом году Facebook зафиксировала резкий рост распространения политического спама со страниц, зарегистрированных в разных точках планеты. По их словам, люди, стоящие за этими «подозрительными» профилями, намеренно создают фейковые аккаунты, или же несколько аккаунтов под одним именем. После этого, заявляет администрация социальной сети, они публикуют однотипные материалы с «кликбейтами» и накручивают их.

Российские пользователи Facebook в последнее время особенно часто сталкиваются с блокировкой своих аккаунтов, многие уже не удивляются таким странным мерам со стороны руководства соцсети. Помимо того, в Facebook ни раз прибегали к блокировке страниц информационных агентств, чья позиция в корне отличается от политически ангажированных западных СМИ. Именно это произошло с набирающим популярность медиа-проектом USA Really, недавно обнародовавшем материал о политической цензуре в наиболее крупной социальной сети.

Однако, стоит отметить, что теперь направленной цензуре со стороны команды Цукерберга подвергаются не только российские пользователи. От нее страдают и люди по всему миру вне зависимости от своих политических взглядов. При этом запущенная Facebook кампания по ликвидации инакомыслия в первую очередь бьет по интересам простых американцев, так как ей подверглись и сотни американских пользователей. Всего в рамках «политической чистки» только за сутки были заблокированы 559 страниц и более 250 пользовательских аккаунтов, которых якобы уличили в распространении спама. Наиболее популярная среди пользователей страница, попавшая под блокировку — консервативные «Правые новости» (Right Wing News), имевшая 3 миллиона 100 тысяч подписчиков.

В целом симпатизируя этой кампании по цензуре и повторяя давно всем надоевшие фразы о «необходимости борьбы с русскими троллями», издание Washington Post однако цитирует одного из жертв этой машины, Криса Мэткофа — создателя общественного движения левого толка «Разумные люди, объединяйтесь!» (Reasonable People Unite), на которого подписались два миллиона человек. Он заметил, что с удовольствием подчинился бы требованиям соцсети, если бы те не были настолько размытыми.

«Я не «спамер», я честный политический активист. И я никогда не делал ничего такого, чего не делали бы другие пользователи Facebook», — подчеркнул Мэткоф.

Кроме того, в этой зачистке пала и страница, выступающая в поддержку главы США, — «Страна, терпящая бедствие» (Nation In Distress), которая имеет свыше трех миллионов подписчиков. Ее создатели до сих пор не могут понять, по какой причине профиль был заблокирован.

Однако Facebook в этой параноидальной гонке за инакомыслящими удаляет не только аккаунты правого толка. Под каток попала и оппозиционная организация «Зеркальное отражение» (Reverb Press) с 70 тысячами подписчиков. Ее не спасли от гнева администрации соцсети даже публичные обвинения в адрес Дональда Трампа, составлявшие значительную часть ее контента. Основатель организации Джеймс Ридер заявил WP, что действия сети — прямое нарушение Первой поправки Конституции США.

Очевидным бенефициаром проводимой Facebook кампании является Демократическая партия США, ведь ее подвижников кампания Facebook обошла стороной полностью. Такая политика руководства сети вполне может расцениваться как вмешательство в намеченные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс. Уничтожая политических оппонентов демократов Цукерберг вместе со своими приспешниками оказывает большое влияние на формирование общественного мнения.

При сегодняшней риторики со стороны подавляющего большинства из политических кругов в США, не стоит ожидать изменений обстановки со свободой слова в лучшую сторону. И то, что сегодня коснулось сотен тысяч, завтра уже может коснуться миллионов.