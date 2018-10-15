Партия роста призвала назначить новые выборы в Хакасии

Избиратель должен взвешенно выбрать нового губернатора в этом непростом регионе, объяснил федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи.

Его слова в понедельник передает ТАСС.

Ранее кандидат в губернаторы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар отказался участвовать во втором туре голосования. Претендентом на пост главы региона остался один человек — член КПРФ Валентин Коновалов. Избирателям предложат проголосовать за или против его кандидатуры.

Партия роста поддержала решение Мяхара. Хуруджи подчеркнул, что в регионе следует назначить новые выборы с новыми кандидатами. Люди должны взвешенно и осознанно выбрать губернатора. Тем более, что регион нельзя назвать простым.