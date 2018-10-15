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Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

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9:50   15 Октября 2018
Весь мир

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Церемония начала работ по соединению и модернизации железных дорог Южной Кореи и КНДР состоится в конце ноября или начале декабря этого года, пишет в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на итоги очередного раунда переговоров на министерском уровне.

Новый раунд министерских переговоров между Северной и Южной Кореями состоялся пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Стороны договорились с конца октября совместно провести оценочные работы состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части.

Начало работ по соединению железных дорог между странами намечено на начало декабря.

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Автор: Юлия Халус
#кндр #политика #южная корея #весь мир

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