Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Церемония начала работ по соединению и модернизации железных дорог Южной Кореи и КНДР состоится в конце ноября или начале декабря этого года, пишет в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на итоги очередного раунда переговоров на министерском уровне.

Новый раунд министерских переговоров между Северной и Южной Кореями состоялся пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Стороны договорились с конца октября совместно провести оценочные работы состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части.

Начало работ по соединению железных дорог между странами намечено на начало декабря.