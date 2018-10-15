Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Американский лидер Дональд Трамп выразил такое мнение в интервью телеканалу CBS.

Президент уверен, что у Вашингтона прекрасные отношения со многими партнерами. Но Евросоюз «ведет себя плохо» по отношению к Соединенным Штатам. Трамп считает, что организация появилась для того, чтобы использовать американскую сторону в торговой области.

«Это они и сделали», — резюмировал политик.

В минувшем марте Белый дом установил пошлины на импорт стали и алюминия. США объяснили это «соображениями нацбезопасности». Евросоюз в ответ на это ввел допсборы на импорт американских товаров.