ЦИК перенес выборы главы Хакасии на 11 ноября

Голосование перенесено из-за отказа кандидата от Партии роста Александра Мяхара от участия в выборах, объяснил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Его слова передает в понедельник РИА Новости.

Выборы планировалось провести 21 октября, однако из-за отказа кандидата от Партии роста их пришлось перенести на 11 ноября. В результате в бюллетене будет значиться всего одна фамилия — кандидата от КПРФ Валентина Коновалова — и два варианта: «за» и «против». Чтобы возглавить регион, коммунисту нужно набрать более 50% положительных голосов.

ЦИК также объяснил, что голосование не смогли назначить на 4 ноября, как положено по закону, из-за праздников.