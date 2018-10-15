Бабье лето в Москве затянется еще на неделю

В российской столице установилась аномально теплая для октября погода. По прогнозам синоптиков, она продержится до конца недели.

По словам завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, до следующих выходных жителей столицы ждут теплые дни — от 12 до 17 градусов. Облачность переменная, без осадков.

Северо-западный регион, по данным Гиромета, также ждет теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до 10-15 градусов, ночами — остывать до 3-8 градусов.

Не столь приятен прогноз для жителей Приволжья. Туда придут дожди. Возможно, со снегом. Дожди также ожидаются в сибирских регионах — на Алтае, в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях.