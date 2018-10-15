Депутаты в Раде отказались принудительно говорить на украинском

Два представителя «Оппозиционного блока» из Верховной рады отказались от принудительного выступления на украинском языке. Оба политика заявили, что русский язык для них является родным.

В Раде рассматривается законопроект, предлагающий использовать только украинский язык в публичных выступлениях парламентариев. Члены «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий и Татьяна Бахтеева считают, что закон принимать нельзя.

Балицкий в беседе с «Известиями» заявил, что разговаривает на украинском, но его родной язык — русский. Политик добавил, что Киев ведет курс на дискриминацию и раскол государства. Его партия подала документ в украинский Конституционный суд, у которого требует признать законопроект противоречащим нормам.

Татьяна Бахтеева также против принятия документа. Политик уверена, что на эту тему должны высказаться жители страны, проведя референдум. Парламентарий подчеркнула, что Украина является многонациональным государством, поэтому если граждан принудить исполнять закон, то ущемляются их базовые права.

Бахтеева отметила, что многие депутаты между собой общаются на русском, но поддерживают закон об украинском языке.