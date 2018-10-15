Мяхар заявил о снятии кандидатуры с губернаторских выборов в Хакасии

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар 15 октября сообщил прессе, что отказывается от участия в губернаторских выборах в Хакасии.

Он считает, что этим демонстрирует пример правильного решения. По мнению Мяхара, снятие всех кандидатов и перенос голосования даст гражданам возможность принять осознанный выбор. На данный момент накал страстей достиг критической точки, и взвешенные решения в такой ситуации невозможны.

Также Мяхар сообщил о намерении отозвать иск в верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от коммунистов Валентина Коновалова из-за незаконной агитации.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42 % голосов, Коновалов — 44,81 %, Андрей Филягин от «Справедливой России» — 11,23 % и Александр Мяхар от Партии роста — 6,61 %. Сначала с выборов снялся Зимин, позднее — Филягин.

Второй этап выборов назначен на 21 октября, в нем должны были участвовать Коновалов и Мяхар.