Врио главы Приморья внес законопроект о прямых выборах мэра

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Как пишет издание, законопроекту предстоит пройти обсуждение в комитете по политике Приморья. Ближайшее заседание ведомства состоится во вторник, 16 октября.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее высказывался за возвращение прямых выборов главы административного центра и других населенных пунктов края.

Согласно текущему законодательству, выбрать нового градоначальника депутаты обязаны до конца текущего года. Дума во Владивостоке создаст конкурсную комиссию из восьми политиков. Рассматриваться будут не менее двух кандидатов.