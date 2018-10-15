Япония недовольна российскими стрельбами в районе южных Курил

Японские власти заявили, что организация Россией учебных стрельб неподалеку от южных Курильских островов не соответствуют позиции Токио по этому региону.

Об этом сообщил 15 октября на пресс-конференции генеральный секретарь японского Кабмина Есихидэ Суга.

Руководство Японии 11 октября сообщило российской стороне, что если планы проведения стрельб будут реализованы, то Токио выразит протест на этот счет. Ранее в издании Asahi Shimbun появились сведения о том, что Россия якобы проинформировала Японию о стрельбах на территории близ южных Курил 14–21 октября.

Одновременно Суга отметил, что Япония планирует продолжать упорные переговоры с Москвой для подписания мирного договора после решения вопроса о «четырех северных островах».

На прошедшей неделе Япония уже направляла протест России в отношении учений в районе южных Курил. МИД РФ ответило, что участившиеся претензии японских дипломатов к РФ по южным Курильским островам не идут на пользу отношениям двух стран.