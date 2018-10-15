Гришина: ЦИК пока не видит причин для переноса второго этапа выборов в Хакасии

Второй этап выборов губернатора Хакасии состоится 21 октября, если во время кампании ничего не изменится, рассказала ТАСС секретарь российского Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее региональный избирком принял решение отозвать свой иск из Верховного суда Хакасии об отмене регистрации кандидата от коммунистов на выборах руководителя региона Валентина Коновалова.

Гришина отметила, что избирательная кампания в разгаре, соревнуются два кандидата, выборы никто не отменял. Ситуация с иском принципиально не влияет на ход кампании. Впрочем, ЦИК продолжает следить за процессом.