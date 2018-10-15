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8:07   15 Октября 2018
Весь мир

Ким Чен Ына пригласили в Монголию

Ким Чен Ына пригласили в Монголию

Монгольский президент Халтмаагийн Баттулги пригласил северокорейского лидра Ким Чен Ына посетить Монголию.

Соответствующее послание опубликовано в понедельник в центральной северокорейской газете «Нодон синмун».

Баттулга поздравил главу КНДР с 70-летием дипотношений между Улан-Батором и Пхеньяном. В послании он пожелал, чтобы по данному случаю Ким Чен Ын посетил Монголию.

Дипломатические отношения между Северной Кореей и Монголией были установлены 15 октября 1948 года. Ранее Монголию посещал дед нынешнего северокорейского лидера - Ким Ир Сен.

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Автор: Олег Королев
#кндр #ким чен ын #монголия

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