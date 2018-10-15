Военная база в Джибути: Япония укрепляет свои позиции на Красном море

Японские власти планируют создать первую постоянную военную базу за границей — в Джибути у входа в Красное море, пишет 15 октября газета Sankei Shimbun по данным из Министерства обороны.

Сейчас в Джибути уже имеется опорный пункт японских ВС — им пользуются эсминец и два патрульных самолета, которые задействованы в рутинных операциях по борьбе с сомалийскими пиратами. В последнее время их количество резко снизилось, но в Токио намерены укрепить эту базу. Правительство Японии собирается арендовать у руководства Джибути территорию примерно в 12 га, где возведут казарму, административные помещения и склады.

Согласно материалу газеты, власти Японии задумали создание постоянной базы в Джибути в рамках мер противодействия Китаю, который также занимается усилением своего присутствия в регионе, расположенном близ стратегически важных морских путей, связывающих Восточную Азию в Европу.