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7:38   15 Октября 2018
Россия

Избирком Хакасии аннулирует иск об отмене регистрации кандидата Коновалова

Избирком Хакасии аннулирует иск об отмене регистрации кандидата Коновалова

Избирком Хакасии на прошедшем 15 октября заседании пришел к решению аннулировать свой иск в Верховный суд республики об отмене регистрации кандидата от КПРФ на губернаторских выборах Валентина Коновалова.

Об этом рассказал председатель Комиссии Александр Чуманин.

При повторном рассмотрении иск признали обоснованным, но сроки его исполнения уже истекли. Поэтому заявление об отмене регистрации кандидата Коновалова отозвали из Верховного суда.

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Автор: Мария Милкевич
#кпрф #выборы #хакасия #иск #коновалов

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