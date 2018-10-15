Избирком Хакасии аннулирует иск об отмене регистрации кандидата Коновалова

Избирком Хакасии на прошедшем 15 октября заседании пришел к решению аннулировать свой иск в Верховный суд республики об отмене регистрации кандидата от КПРФ на губернаторских выборах Валентина Коновалова.

Об этом рассказал председатель Комиссии Александр Чуманин.

При повторном рассмотрении иск признали обоснованным, но сроки его исполнения уже истекли. Поэтому заявление об отмене регистрации кандидата Коновалова отозвали из Верховного суда.