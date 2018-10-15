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7:49   15 Октября 2018
Россия

Грузовой теплоход получил пробоину на Енисее и сел на мель

Грузовой теплоход получил пробоину на Енисее и сел на мель

В Красноярском крае на Енисее грузовой теплоход «Ладья» порывами ветра выбросило на мель.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила РИА «Новости», что инцидент произошел ночью в воскресенье в районе острова Малый Медвежий, неподалеку от города Игарка.

Грузовой теплоход выбросило к правому берегу острова, в результате чего корпус судна получил пробоину. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал, разлива мазута не было допущено.

Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте по данному факту проводит проверку.

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Автор: Олег Королев
#красноярский край #теплоход #енисей

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