Грузовой теплоход получил пробоину на Енисее и сел на мель

В Красноярском крае на Енисее грузовой теплоход «Ладья» порывами ветра выбросило на мель.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила РИА «Новости», что инцидент произошел ночью в воскресенье в районе острова Малый Медвежий, неподалеку от города Игарка.

Грузовой теплоход выбросило к правому берегу острова, в результате чего корпус судна получил пробоину. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал, разлива мазута не было допущено.

Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте по данному факту проводит проверку.