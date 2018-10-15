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7:25   15 Октября 2018
Весь мир

Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Виктории Мариновой

Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Виктории Мариновой

Болгарский президент Румен Радев заявил, что убийство тележурналистки Виктории Мариновой продемонстрировало значительный уровень недоверия к правовой системе страны.

По словам главы государства, случай показал значительный уровень недоверия к институтам как внутри страны, так и извне. Он выразил надежду, что судебные и правоохранительные органы продемонстрируют не только болгарским гражданам, но и международным партнерам, что такие преступления в Болгарии раскрываются и наказываются по всей строгости закона.

Шестого октября административный директор и ведущая регионального телеканала TVN  30-летняя Виктория Маринова была убита в городе Русе. Следствие первоначально считало, что убийство может быть связано с расследованием вокруг хищения средств из фондов ЕС. Позже подозреваемый в убийстве журналистики, 21-летний Северин Красимиров, был задержан в Германии.

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Автор: Олег Королев
#болгария #румен радев #убийство журналистки #маринова

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