Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Виктории Мариновой

Болгарский президент Румен Радев заявил, что убийство тележурналистки Виктории Мариновой продемонстрировало значительный уровень недоверия к правовой системе страны.

По словам главы государства, случай показал значительный уровень недоверия к институтам как внутри страны, так и извне. Он выразил надежду, что судебные и правоохранительные органы продемонстрируют не только болгарским гражданам, но и международным партнерам, что такие преступления в Болгарии раскрываются и наказываются по всей строгости закона.

Шестого октября административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита в городе Русе. Следствие первоначально считало, что убийство может быть связано с расследованием вокруг хищения средств из фондов ЕС. Позже подозреваемый в убийстве журналистики, 21-летний Северин Красимиров, был задержан в Германии.