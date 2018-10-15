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 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

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7:01   15 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР сообщает о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛНР сообщает о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские военные за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Донбассе с 29 августа действует перемирие, приуроченное к началу учебного года. С начала года это уже четвертая попытка сторон установить мир в регионе.

За минувшее воскресенье было зафиксировано пять обстрелов. По данным СЦКК, обстрелами подверглись районы Калиновки, Лозового, Фрунзы, Марьевки и Желобка. Обстрелы велись из минометов калибром 20 и 82 миллиметра, орудий боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #лнр

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