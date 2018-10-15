При стрельбе в США пострадали два ребенка и двое взрослых

На востоке американского штата Техас в результате стрельбы пострадали четверо человек, пишет издание Fort Worth Star-Telegram.

По информации издания, стрельба случилась возле магазина. Злоумышленник открыл огонь из автомобиля. Полицейские прибыли на место происшествия в 17:39 по местному времени (около 02:00 мск).

Издание отмечает, что в результате пострадали человек 19 и 20 лет, а также два трехлетних ребенка. Один из подростков получил серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.