СМИ рассказали о планах Трампа отозвать дипломатов из Турции

Американский президент Дональд Трамп в августе намеревался отозвать всех дипломатов США из Турции в связи с арестом пастора Эндрю Брансона, сообщает ABC News со ссылкой на источники в Госдепе и Белом доме.

Источник во внешнеполитическом ведомстве рассказал телеканалу, что некоторое время в Госдепе «боялись апокалиптического разрыва» в отношениях с Турцией. По его словам, отзыв начался бы с поверенного в делах, поскольку с октября минувшего года в стране нет посла США.

Другой высокопоставленный чиновник сообщил, что президент США намеревался закрыть американское посольство и все дипмиссии НАТО в течение двух месяцев.

Источники в Белом доме рассказали телеканалу, что госсекретарь Майк Помпео выразил наибольшее сопротивление данному плану. По его мнению, это могло нанести вред отношениям с ключевым союзником США по НАТО.

По сведениям ABC News, план также включал около шести вариантов, в том числе расширение санкций против турецких бизнесменов и чиновников. Данный вариант рассматривался бы более серьезно, если бы паспорта не отпустили по итогам октябрьских слушаний.

В Госдепе отрицают наличие данного плана. В Белом доме отказались комментировать данную информацию.