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6:02   15 Октября 2018
Россия

Приморские власти пообещали помочь сотрудникам РАН

Приморские власти пообещали помочь сотрудникам РАН

Власти Приморского края помогут в разрешении вопросов, на которые пожаловались сотрудники Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке. Об этом сообщил вице-губернатор региона Константин Межонов.

В понедельник несколько десятков работников ДВО РАН организовали вдоль федеральной трассы согласованную акцию. Один из участников акции директор Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Вячеслав Лобанов рассказал РИА «Новости», что в регионе кончаются возможности исполнять указ президента о повышении зарплат научным сотрудникам.

Вице-губернатор края по итогам акции и обсуждения ситуации заявил о том, что ситуация с отсутствием диалога «неправильна». При этом он отметил, что ряд поднятых выходят за плоскость компетенции краевой власти: вопросы оплаты труда относятся к федеральному уровню, вопросы содержания территории - к взаимодействию с городом. 

Межонов подчеркнул, что в вопросы коммуникации с предприятиями промышленности входят в компетенцию краевого департамента рыбного хозяйства, промышленности.

По словам чиновника, задачи понятны и стороны уже договорились о схеме взаимодействия. Он заявил, что в ближайшее время будет составлен реестр вопросов.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #приморский край #зарплаты #дво ран

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