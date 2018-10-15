Трамп рассказал о передаче США Украине наступательного вооружения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США передали наступательное оружие Украине.

В интервью телеканалу CBS он сообщил, что именно он дал Киеву наступательные вооружения и противотанковые системы Javelin. Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама не решался на подобные шаги.

Ранее Вашингтон и Киев утверждали, что Украина получает летальное оружие исключительно оборонительного характера. Нынешнее утверждение Трампа стало первым, противоречащим данной поизции.

В мазе замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что США запретили Киеву использовать Javelin в Донбассе.