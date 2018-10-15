Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

 Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край

Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

 Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край

Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
7:30   15 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Проект по созданию аналога МАК в странах ЕАЭС одобрен правительством РФ

Проект по созданию аналога МАК в странах ЕАЭС одобрен правительством РФ

Российское правительство одобрило законопроект о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов — аналога Межгосударственного авиационного комитета  в странах Евразийского экономического союза.

Документ размещен 15 октября на сайте Кабмина. Его проект был составлен по указу Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года с участием представителей стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Организация образована 1 января 2015 года. Создание собственного бюро по расследованию было необходимо, поскольку в формате МАК не удавалось достичь консенсуса в принятии решений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #киргизия #армения #белоруссия #казахстан #еаэс #мак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...