Проект по созданию аналога МАК в странах ЕАЭС одобрен правительством РФ

Российское правительство одобрило законопроект о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов — аналога Межгосударственного авиационного комитета в странах Евразийского экономического союза.

Документ размещен 15 октября на сайте Кабмина. Его проект был составлен по указу Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года с участием представителей стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Организация образована 1 января 2015 года. Создание собственного бюро по расследованию было необходимо, поскольку в формате МАК не удавалось достичь консенсуса в принятии решений.