ВМС Голландии обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Российские военные корабли и самолеты якобы провоцируют британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике, сообщил глава управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.

По его словам, военные корабли проявляют все больше интереса к проводимым войсками альянса маневрам. В частности, во время отработки программы по защите от баллистических ракет военные НАТО наблюдали гораздо большее число российских кораблей, чем в прошлые десятилетия.

Макмутри заявил газете Telegraph, что российский флот якобы подходил к месту проведения учений ближе, чем обычно. Также он отметил, что российские самолеты пролетают близко от кораблей лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие.

По его мнению, данные действия российской стороны можно считать «провокацией».

Ранее в НАТО сообщили, что во время крупнейших за последнее время учений у российских границ планируется провести около 20 «экспериментов».