РФПИ: иностранные инвесторы намерены вложить в экономику РФ 40 млрд долларов

Зарубежные инвесторы намерены в ближайшие 5–7 лет направить в экономику РФ порядка 40 млрд долларов, рассказал газете «Известия» руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что вложения будут осуществлять более 20 компаний и фондов из нескольких государств. В пресс-службе РФПИ «Известиям» пояснили, что в числе инвесторов корпорации из КНР и Республики Корея, а также суверенные фонды из Саудовской Аравии и Катара.

Дмитриев добавил, что большая часть инвестиций будет направлена на региональные проекты, в частности, порядка 40 % собираются выделить на развитие железных и автомобильных дорог, портов и аэропортов, а 25 % финансов пойдут на модернизацию технологий.

Ранее Дмитриев сообщал, что РФПИ совместно с партнерами работает над инвестированием в 95 % российских регионах на общую сумму более 1,4 трлн рублей. За семь лет своего существования Фонд инвестировал приблизительно 2 млрд долларов, при этом за рубежом собрано в 10 раз больше средств, половина которых поступила из фонда Саудовской Аравии.