Трамп допускает попытку остановить расследование Мюллера

Американский президент Дональд Трамп допускает, что в будущем может попробовать остановить расследование о мнимых попытках Кремля повлиять на выборы в США, которым уже больше года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир целиком 14 октября.

Когда ведущая спросила, может ли он пообещать, что не будет пытаться прекратить это расследование, Трамп отказался что-либо обещать. Он заявил, что это расследование несправедливо, так как никакого сговора между Москвой и его предвыборным штабом не было.

Впрочем, добавил президент, пока у него нет таких намерений, так как расследование все равно ни к чему не приведет.