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Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
4:46   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп допускает попытку остановить расследование Мюллера

Трамп допускает попытку остановить расследование Мюллера

Американский президент Дональд Трамп допускает, что в будущем может попробовать остановить расследование о мнимых попытках Кремля повлиять на выборы в США, которым уже больше года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир целиком 14 октября.

Когда ведущая спросила, может ли он пообещать, что не будет пытаться прекратить это расследование, Трамп отказался что-либо обещать. Он заявил, что это расследование несправедливо, так как никакого сговора между Москвой и его предвыборным штабом не было.

Впрочем, добавил президент, пока у него нет таких намерений, так как расследование все равно ни к чему не приведет.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #трамп #вмешательство в выборы сша #расследование мюллера

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