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4:51   15 Октября 2018
Весь мир

СМИ: Экспорт Италии в Россию упал на треть из-за санкций

СМИ: Экспорт Италии в Россию упал на треть из-за санкций

Объем экспорта из Италии в России обрушился за последние годы на треть из-за санкций, сообщил глава Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

В интервью «Известиям» он рассказал, что на момент введения санкций в 2014 году итальянский экспорт достигал 14,5 миллиарда евро.

По его словам, в первые три года падение составляло 45 процентов, то есть более семи миллиардов евро. Ферленги отметил, что в пересчете на дни итальянские экспортеры теряли семь миллионов евро каждый сутки.

Президент Ассоциации итальянских промышленников в России отметил, что речь идет не просто о чистых потерях Италии, а о потери части российского рынка.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #италия

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