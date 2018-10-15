СМИ: Экспорт Италии в Россию упал на треть из-за санкций

Объем экспорта из Италии в России обрушился за последние годы на треть из-за санкций, сообщил глава Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

В интервью «Известиям» он рассказал, что на момент введения санкций в 2014 году итальянский экспорт достигал 14,5 миллиарда евро.

По его словам, в первые три года падение составляло 45 процентов, то есть более семи миллиардов евро. Ферленги отметил, что в пересчете на дни итальянские экспортеры теряли семь миллионов евро каждый сутки.

Президент Ассоциации итальянских промышленников в России отметил, что речь идет не просто о чистых потерях Италии, а о потери части российского рынка.