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4:35   15 Октября 2018
Весь мир

Кубинский МИД: США намеренно усиливают враждебность в отношениях двух стран

Кубинский МИД: США намеренно усиливают враждебность в отношениях двух стран

Белый дом в последние месяцы целенаправленно проводит враждебную риторику в отношении Кубы, считает глава департамента США кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.

Высшие должностные лица США прибегают к фабрикации предлогов для нагнетания напряженности в отношениях двух стран, хотя американскому правительству прекрасно известно, что эти меры не имеют поддержки у граждан страны и живущих в США кубинцев.

Дипломат добавил, что власти США традиционно игнорируют суверенное право каждого государства самостоятельно решать свою судьбу.

При этом Куба готова действовать в направлении сотрудничества и налаживания отношений, но Штаты предпочитают выдвигать надуманные обвинения, игнорируя при этом информацию «о насилии в полиции, о десятках тысяч бездомных, о жестоком обращении с детьми, разделенными со своими родителями» на территории своей страны.

Карлос Фернандес де Коссио напомнил, что 31 октября международное сообщество вновь предъявит в ООН требование о прекращении американской блокады Кубы, и Белому дому с Госдепом придется прислушаться к этому общему требованию.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #оон #госдеп #куба #карлос фернандес де коссио

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