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4:24   15 Октября 2018
Весь мир

Число отравившихся питьевой водой в Ираке увеличилось до 111 тысяч человек

Число отравившихся питьевой водой в Ираке увеличилось до 111 тысяч человек

Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра возросло в четыре раза, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших на юге Ирака.

Глава офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими сообщил, что число отравившихся увеличилось до 111 тысяч человек. По его словам, в связи с началом учебного года пострадали также некоторые из детей.

Директор подчеркнул, что комиссариат ООН требует от Багдада и местных властей четкой и ясной позиции по данному вопросу.

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Автор: Олег Королев
#ирак #отравление #питьевая вода

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