Число отравившихся питьевой водой в Ираке увеличилось до 111 тысяч человек

Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра возросло в четыре раза, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших на юге Ирака.

Глава офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими сообщил, что число отравившихся увеличилось до 111 тысяч человек. По его словам, в связи с началом учебного года пострадали также некоторые из детей.

Директор подчеркнул, что комиссариат ООН требует от Багдада и местных властей четкой и ясной позиции по данному вопросу.