Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

 Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край

Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

 Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край

Лучшим регионом РФ для агротуризма признан Краснодарский край
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
4:21   15 Октября 2018
Весь мир

National Interest: США потерпели поражение в Сирии и должны уйти с Ближнего Востока

National Interest: США потерпели поражение в Сирии и должны уйти с Ближнего Востока

Сирийскому лидеру Башару Асаду больше ничто не угрожает, и Штаты должны остановить свое военное вмешательство в политику САР, считает обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.

Журналист сообщил, что пробыл в Сирии неделю и сразу понял, «кто за все отвечает». В Дамаске находится вся элита страны, правительственные здания и силы безопасности, всюду изображения Асада, и горожане в основном настроены оптимистично.

Бэндоу отмечает, что США ошибочно сделали ставку на уход Асада, потому что у него оказалось много сторонников, и его место мог занять «кто-то пострашнее». Штаты собирались привить сирийцам демократию и либерализм, но при этом ни одна из поддерживаемых США «умеренных оппозиционных группировок», в частности, «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), не стала бы способствовать такому исходу.

Автор материала делает вывод, что гражданская война в Сирии была большой трагедией, а Штаты не вправе вторгаться в чужую страну и пытаться вынудить Россию и Иран, теснее связанных с Асадом, уйти из Сирии.

Штатам нужно было оставить свои попытки вести насильственное гражданское строительство еще после провала в Ираке. После сирийского поражения США должны окончательно покинуть Ближний Восток.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #асад #иран #ирак #провал #ближний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...