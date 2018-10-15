National Interest: США потерпели поражение в Сирии и должны уйти с Ближнего Востока

Сирийскому лидеру Башару Асаду больше ничто не угрожает, и Штаты должны остановить свое военное вмешательство в политику САР, считает обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.

Журналист сообщил, что пробыл в Сирии неделю и сразу понял, «кто за все отвечает». В Дамаске находится вся элита страны, правительственные здания и силы безопасности, всюду изображения Асада, и горожане в основном настроены оптимистично.

Бэндоу отмечает, что США ошибочно сделали ставку на уход Асада, потому что у него оказалось много сторонников, и его место мог занять «кто-то пострашнее». Штаты собирались привить сирийцам демократию и либерализм, но при этом ни одна из поддерживаемых США «умеренных оппозиционных группировок», в частности, «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), не стала бы способствовать такому исходу.

Автор материала делает вывод, что гражданская война в Сирии была большой трагедией, а Штаты не вправе вторгаться в чужую страну и пытаться вынудить Россию и Иран, теснее связанных с Асадом, уйти из Сирии.

Штатам нужно было оставить свои попытки вести насильственное гражданское строительство еще после провала в Ираке. После сирийского поражения США должны окончательно покинуть Ближний Восток.