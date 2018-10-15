СМИ: Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался предоставлять госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для инспекций, сообщает японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники.

По информации издания, в ответ на просьбу Помпео предоставить хотя бы частичный список объектов, Ким Чен Ын ответил, что даже если список будет предоставлен в условиях доверительных отношений, США вряд ли в него поверят.

Как отмечается, Ким Чен Ын будто бы отметил, что если сведения будут требовать вновь, то возникнет спор между Пхеньяном и Вашингтоном.

Глава КНДР заявил, что для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР, отметив необходимость подписания декларации о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.