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4:02   15 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Терзают смутные сомнения: Рабинович высмеял попытки обвинить РФ во взрывах на Украине

Терзают смутные сомнения: Рабинович высмеял попытки обвинить РФ во взрывах на Украине

Депутат украинской Рады, глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» высмеял подозрения, что Россия организовала взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области.

Ранее это мнение высказал президент Петр Порошенко, отметив, что такова же главная версия СБУ и военной прокуратуры.

Сообщалось, что в происшествии были замешаны беспилотники и диверсанты. Рабинович выразил удивление, что ни один человек в стране не видел эти беспилотники, а спецслужбы не смогли поймать ни одного диверсанта. Он перечислил ряд мест, где произошли пожары и взрывы — Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — и заявил о «смутных сомнениях», что ко всему этому причастны российские диверсанты.

Он призвал лучше охранять оставшиеся четыре арсенала, находящиеся в зоне риска, пока вновь не прилетели «дроны».

Напомним, на одном из крупнейших украинских военных складов в Ичне под Черниговом ночью 9 октября произошел взрыв, вызвавший пожар. Никто не пострадал, кроме 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из которых 43 тысячи тонн — боеспособных. Взрывы продолжались до воскресенья, 14 октября.

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Автор: Мария Милкевич
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