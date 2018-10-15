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 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

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 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
3:50   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп заявил, что проводит в отношении России «жесткую линию»

Трамп заявил, что проводит в отношении России «жесткую линию»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проводит в отношении России жесткую линию.

Журналист телеканала CBS спросил у Трампа, почему он якобы не критикует президента РФ Владимира Путина.

Американский лидер в ответ сообщил, что вопреки заявлениям СМИ, встреча с Путиным была «очень жесткой».

Трампа обвиняют в «сговоре» с Москвой на выборах. Существование подобных договоренностей отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

В конце августа Трамп заявил о готовности снять санкции против РФ при условии, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #трамп

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