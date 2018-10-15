Трамп признал: США не в курсе, производят ли в КНДР новые ракеты

Штаты не владеют достоверной информацией о том, производит ли КНДР новые ракеты, рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир 14 октября.

Об этом он заявил в ответ на соответствующий вопрос журналиста, отметив, что, во всяком случае, в последнее время Северная Корея не проводила новых ракетных испытаний.

В ходе интервью Трамп также заявил, что в плане «вмешательства в выборы» Китай наносит Штатам больше вреда, чем Россия.