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 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
3:35   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп признал: США не в курсе, производят ли в КНДР новые ракеты

Трамп признал: США не в курсе, производят ли в КНДР новые ракеты

Штаты не владеют достоверной информацией о том, производит ли КНДР новые ракеты, рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир 14 октября.

Об этом он заявил в ответ на соответствующий вопрос журналиста, отметив, что, во всяком случае, в последнее время Северная Корея не проводила новых ракетных испытаний.

В ходе интервью Трамп также заявил, что в плане «вмешательства в выборы» Китай наносит Штатам больше вреда, чем Россия.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #трамп #ракеты

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