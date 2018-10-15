Трамп считает Китай большей угрозой для выборов, чем Россию

С точки зрения «вмешательства в выборы» Китай вредит США больше, чем Россия. Об этом заявил заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью CBS.

Журналист телеканала спросил, считает ли Трамп, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Президент США заявил, что считает, что вмешивалась как Россия, так и Китай.

Он также заявил, что считает Китай «еще более серьезной проблемой», чем Россию.

В конце сентября Трамп обвинил Пекин в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США. По его мнению, это связано с тем, что он создает Китаю проблемы в сфере торговли.