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 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
3:23   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп считает Китай большей угрозой для выборов, чем Россию

Трамп считает Китай большей угрозой для выборов, чем Россию

С точки зрения «вмешательства в выборы» Китай вредит США больше, чем Россия. Об этом заявил заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью CBS.

Журналист телеканала спросил, считает ли Трамп, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.  Президент США заявил, что считает, что вмешивалась как Россия, так и Китай.

Он также заявил, что считает Китай «еще более серьезной проблемой», чем Россию.

В конце сентября Трамп обвинил Пекин в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США. По его мнению, это связано с тем, что он создает Китаю проблемы в сфере торговли.

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Автор: Олег Королев
#выборы #китай #трамп

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