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3:27   15 Октября 2018
Весь мир

Борцы Козырев и Темботов принесли России по золоту на юношеской Олимпиаде

Борцы Козырев и Темботов принесли России по золоту на юношеской Олимпиаде

Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал награду высшей пробы на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

В финальной встрече борцов в весе до 110 кг Козырев одержал победу над иранцем Амиром Заре. Бронзовая медаль досталась египтянину Ахмеду Халилу.

Еще одно золото получил россиянин Ахмедхан Темботов в весе до 80 кг. Второе место занял алжирец Фатех Бенфердаллах, третье — Мухаммадрасул Рахимов из Узбекистана.

Российский спортсмен Руслан Терновой получил бронзовую награду в прыжках в воду с трехметрового трамплина с результатом 551,20 балла. Золото досталось колумбийцу Даниэлю Рестрепо Гарсии (576,05), серебро — Энтони Хардингу (559,50).

Россиянка Вера Белянкина заняла третье место в прыжках на батуте, набрав 51,435 очка. Золотую медаль получила китаянка Фань Синьи (52,560), серебряную — австралийка Джессика Пикеринг (51,645).

Олимпийская сборная РФ лидирует в медальном зачете юношеской Олимпиады с 43 медалями (24 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых).

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Автор: Мария Милкевич
#россия #козырев #буэнос-айрес #юношеская олимпиада #темботов

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