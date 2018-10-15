Трамп прокомментировал изменение климата на планете

Американский лидер Дональд Трамп в эфире CBS прокомментировал изменение климата на Земле.

Во время программы «60 минут» президент США заявил, что не считает данные об изменении климата мистификацией. При этом он отметил, что не уверен, что оно вызвано человеческой деятельностью.

Накануне межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором рассказала о возможных последствиях изменения климата в случае, если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне.

Трамп заявил, что скептически относится к данному докладу. При этом он отметил, что некоторые отчеты ООН не столь хороши.

В июне минувшего года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.