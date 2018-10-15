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2:58   15 Октября 2018
Весь мир

СМИ: Египет и ХАМАС обсудят палестино-израильское примирение

СМИ: Египет и ХАМАС обсудят палестино-израильское примирение

Руководитель разведки Египта Аббас Камель встретится с руководством движения ХАМАС.

РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что глава египетских спецслужб посетит сектор Газа для того, чтобы обсудить вопрос палестино-израильского примирения.

Делегация обсудить соглашение о перемирии и намерено продолжить встречи с руководством движения ХАМАС для продолжения процесса примирения в свете его приостановки.

По словам источника, визит делегации в Израиль также рассматривается.

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Автор: Олег Королев
#египет #хамас #палестина #израиль

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