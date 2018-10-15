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3:07   15 Октября 2018
Весь мир

Форум Диалог «Форт Росс» с участием политиков и бизнесменов РФ и США пройдет в Калифорнии

Форум Диалог «Форт Росс» с участием политиков и бизнесменов РФ и США пройдет в Калифорнии

Ежегодный международный форум Диалог «Форт-Росс» состоится 15 октября в Сан-Франциско в бывшем русском поселении Форт-Росс, которое сейчас является историческим парком Калифорнии.

Ожидается участие посла РФ в США Анатолия Антонова, губернатора Калифорнии Джерри Брауна, губернатора Новгородской области Андрея Никитина, главы «Шеврон Нефтегаз Инк» Эндрю МакГрана, вице-президента компании «Транснефть» Михаила Маргелова и первого заместителя гендиректора «Совкомфлота» Николая Колесникова. «Транснефть», Chevron и ПАО «Совкомфлот» являются спонсорами «Общества по сохранению Форт-Росс».

Планируются выступления, дискуссии, семинары, а также заключение соглашений между бизнесом России и США. Антонов ранее пояснил, что это серьезная площадка для завязывания экономических связей.

Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров отметил, что РФ также стремится к развитию молодежных культурных обменов на базе Форт-Росс.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что власти штата и американские компании с нетерпением ждут переговоров о совместных проектах с РФ.

В 2017 году форум Диалог «Форт-Росс» прошел на территории России — в Пскове и Изборске 29–30 мая.

Крепость Росс — бывшее русское поселение на Тихоокеанском побережье, основанное в 1812 году вологодским мещанином, служащим Российско-Американской компании Иваном Кусковым, самая южная русская колония в Северной Америке для снабжения Аляски продовольствием.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #форум #калифорния #форт росс

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