Россия поможет Ирану «перехитрить» санкции США

Россия намерена помочь Ирану обойти американские санкции, передает издание Mako.co.il, ссылаясь на конфиденциальный документ МИД Израиля.

В статье сообщается, что этот механизм был принят лидерами России, Ирана и Турции на саммите трех государств, состоявшемся 7 сентября в Тегеране.

Автор материала Дана Вайс у себя в Twitter пишет, что Иран будет экспортировать свою нефть на нефтеперерабатывающие заводы РФ в Каспийском море, далее топливо будет поступать на международный рынок под видом российского.

Журналистка считает, что Европа одобрит такой способ для сохранения ядерной сделки с Ираном.