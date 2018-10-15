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2:39   15 Октября 2018
Весь мир

Россия поможет Ирану «перехитрить» санкции США

Россия поможет Ирану «перехитрить» санкции США

Россия намерена помочь Ирану обойти американские санкции, передает издание Mako.co.il, ссылаясь на конфиденциальный документ МИД Израиля.

В статье сообщается, что этот механизм был принят лидерами России, Ирана и Турции на саммите трех государств, состоявшемся 7 сентября в Тегеране.

Автор материала Дана Вайс у себя в Twitter пишет, что Иран будет экспортировать свою нефть на нефтеперерабатывающие заводы РФ в Каспийском море, далее топливо будет поступать на международный рынок под видом российского.

Журналистка считает, что Европа одобрит такой способ для сохранения ядерной сделки с Ираном.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #санкции #турция #иран #нефть

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