Хант: Заключение сделки по Brexit поможет сохранить безопасность в Европе

Подписание договора о продолжении сотрудничества Великобритании и ЕС после осуществления Brexit имеет огромное значение для обеспечения безопасности в Европе, считает глава британского МИД Джереми Хант.

Соглашение по Brexit должно учитывать как автономию Евросоюза, так и суверенитет Великобритании. Экономические связи — фундамент всех партнерских отношений, в том числе связей с европейскими партнерами в сфере безопасности.

В ходе саммита ЕС в Люксембурге 17–18 октября Хант напомнит главам МИД, что «тесное сотрудничество» поможет противодействовать новым глобальным вызовам — миграции, использованию химоружия, терроризму и кибератакам.