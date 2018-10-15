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2:28   15 Октября 2018
Весь мир

Хант: Заключение сделки по Brexit поможет сохранить безопасность в Европе

Хант: Заключение сделки по Brexit поможет сохранить безопасность в Европе

Подписание договора о продолжении сотрудничества Великобритании и ЕС после осуществления Brexit имеет огромное значение для обеспечения безопасности в Европе, считает глава британского МИД Джереми Хант.

Соглашение по Brexit должно учитывать как автономию Евросоюза, так и суверенитет Великобритании. Экономические связи — фундамент всех партнерских отношений, в том числе связей с европейскими партнерами в сфере безопасности.

В ходе саммита ЕС в Люксембурге 17–18 октября Хант напомнит главам МИД, что «тесное сотрудничество» поможет противодействовать новым глобальным вызовам — миграции, использованию химоружия, терроризму и кибератакам.

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Автор: Мария Милкевич
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