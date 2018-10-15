Не менее 40 человек в Калифорнии пострадали в ДТП с автобусом

В результате ДТП с автобусом на юге американского штата Калифорния пострадали 40 человек.

Телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу штата сообщает, что дорожная авария произошла на скоростной трассе 405 в долине Сан-Фернандо.

Автобус протаранил несколько автомобилей. В результате ДТП только 25 человек были доставлены в больницу городской пожарной охраной Лос-Анджелеса.

В тяжелом состоянии находится пять человек. О состоянии остальных пострадавших не сообщается.

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