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2:23   15 Октября 2018
Весь мир

Не менее 40 человек в Калифорнии пострадали в ДТП с автобусом

Не менее 40 человек в Калифорнии пострадали в ДТП с автобусом

В результате ДТП с автобусом на юге американского штата Калифорния пострадали 40 человек.

Телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу штата сообщает, что дорожная авария произошла на скоростной трассе 405 в долине Сан-Фернандо.

Автобус протаранил несколько автомобилей. В результате ДТП только 25 человек были доставлены в больницу городской пожарной охраной Лос-Анджелеса. 

В тяжелом состоянии находится пять человек. О состоянии остальных пострадавших не сообщается.

Неделю назад ДТП с лимузином в Нью-Йорке унесло жизни 20 человек

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Автор: Олег Королев
#дтп #автобус #калифорния

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