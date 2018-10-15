Жириновский заявил о «закрывающих планету С-700»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России якобы есть системы ПВО С-600 и С-700.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300.

По мнению политика, США заинтересовались С-300 после того, как Израиль испугался близкого присутствия российской ЗРК.

Жириновский уверен, что с помощью установленных в Сирии систем может быть уничтожен любой военный самолет, из-за чего в Вашингтоне боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО - С-300,

Депутат заявил, что у России также есть С-400, С-500, С-600 и С-700. По его словам, Россия может «закрыть» всю планету, из-за чего «не поднимется во воздух ни один самолет».

Зал встретил слова Жириновского смехом, а ведущий шоу Владимир Соловьев с иронией отметил, что политику не следует выдавать все секреты, иначе он проболтается «о страшной системе С-1500».