США и РФ соберут в Вашингтоне комиссию по делам военнопленных

Заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести запланирована на конец ноября, сообщил исполнительный секретарь комиссии со стороны США Джим Коннел.

По его словам, 28 ноября пройдет 22-я пленарная сессия комиссии. Встреча состоится в здании Национального архива в Вашингтоне, отмечают РИА «Новости».

На заседание были приглашены десть представителей РФ, в том числе - глава комиссии генерал-полковнику Валерию Востротину, ответственному секретарю Андрею Таранову и экс-начальнику Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василию Христофорову..

Коннел выразил надежду, что проблем с получением виз у представителей России не будут. Он подчеркнул, что пока говорить о затруднениях рано.

Также Коннел рассказал, что в следующем году в рамках работы комиссии будут возобновлены работы в Новосысоевке в Приморском крае. После экспедиции в мае появились сведения о том, что там во время Холодной войны могли быть похоронены американские летчики.