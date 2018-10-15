Италия «объявила войну» Евросоюзу

Новая правительственная коалиция в Италии настаивает на реструктуризации итальянского долга Германией, Францией и Еврокомиссией, что в итоге может привести к развалу ЕС, сообщает Contra Magazin.

Отмечается, что Рим фактически «объявил войну» Меркель и Евросоюзу. Глава Минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо из «Движения пяти звезд» и глава МВД Маттео Сальвини из «Лиги Севера», сторонники независимости от Брюсселя, подготовили проект бюджета, где уменьшение налогов и универсальный доход превышают принятые в ЕС пределы дефицита бюджета в 2 % ВВП — 2,4 %.

При этом журнал отмечает, что министр финансов Джованни Триа — противник этого проекта и, напротив, выберет более про-европейский вариант.

При этом Сальвини и Ди Майо имеют крупные козыри: госдолг, переваливший за два миллиарда евро, долг порядка миллиарда евро по системе Target2 и упадочная банковская система. Предъявив их главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МВФ Кристин Лагард, итальянские политики смогут добиться самых выгодных условий по реструктуризации долга. При этом Рим планирует «выставить Евросоюз злодеем» и повысить желание итальянцев покинуть организацию.

Также Сальвини намерен «перестроить» Евросоюз, заключив союз с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прямо заявляет о неприятии президента Франции Эммануэля Макрона и Юнкера. Если Орбана исключат из Европейской народной партии, то он выступит и против Меркель, что соответствует интересам министра Сальвини.

В материале Contra Magazin отмечается, что ситуация близка к «концу Евросоюза в том виде, в котором мы знаем его сейчас».