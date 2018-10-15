Мы в соц.сетях:
Богданов и глава Сьерра-Леоне обсудили двусторонние отношения

Богданов и глава Сьерра-Леоне обсудили двусторонние отношения

 Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
Богданов и глава Сьерра-Леоне обсудили двусторонние отношения

Богданов и глава Сьерра-Леоне обсудили двусторонние отношения

 Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами

Врио главы Башкирии потребовал обеспечить инвалидов медикаментами
Япония в 2020 году введет электронные визы

Япония в 2020 году введет электронные визы

 ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДНР: Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

Сеул и Пхеньян договорились о сроках начала соединения железных дорог

 Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно

Трамп: Евросоюз относится к США очень враждебно
1:26   15 Октября 2018
Весь мир

Ливан выразил солидарность с Эр-риядом в связи с возможными санкциями США

Ливан выразил солидарность с Эр-риядом в связи с возможными санкциями США

Глава Ливана Саад Харири выступил в поддержку Саудовской Аравии в связи с возможными санкциями со стороны США и других стран.

Ливанское национальное агентство NNA сообщает, что исполняющий обязанности премьер-министра заявил о своей солидарности Бейрута с Эр-Риядом в противостоянии направленной против нее кампании.

Харири заявил, что позиция королевства в в арабском и международном обществе ставит ее в разряд центральных стран, ответственных за успешность региона и его интересов. По его мнению, предпринятая кампания создает угрозу безопасности и ведет к изменениям в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #ливан #американские санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...