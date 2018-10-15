Ливан выразил солидарность с Эр-риядом в связи с возможными санкциями США

Глава Ливана Саад Харири выступил в поддержку Саудовской Аравии в связи с возможными санкциями со стороны США и других стран.

Ливанское национальное агентство NNA сообщает, что исполняющий обязанности премьер-министра заявил о своей солидарности Бейрута с Эр-Риядом в противостоянии направленной против нее кампании.

Харири заявил, что позиция королевства в в арабском и международном обществе ставит ее в разряд центральных стран, ответственных за успешность региона и его интересов. По его мнению, предпринятая кампания создает угрозу безопасности и ведет к изменениям в регионе.