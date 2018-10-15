Перспективы России в XXI веке обсудят в Сочи на заседании клуба «Валдай»

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» в пятнадцатый раз начнется 15 октября в Сочи и продлится четыре дня. Главная тема мероприятия — «Россия: программа на XXI век».

Эксперты обсудят политическое и социально-экономическое будущее России, ее общественное и культурное развитие, место в меняющемся мире. Конкретные темы звучат так: «Традиция и будущее: национальная идентичность в меняющемся мире», «Культура как фундамент и инструмент политики», «Запросы общества и ответы государства», «Экономика для новой философии развития», «Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире».

Также будет рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, на территории Евразии, военные конфликты будущего.

Откроет встречу презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», также пройдет церемония награждения премией клуба «Валдай».

Мероприятие посетят политические и общественные деятели, иностранные и отечественные эксперты в сфере международных отношений, военных исследований, геополитики — всего выступит порядка 60 человек.

В Сочи прибудут президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Максим Акимов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский.