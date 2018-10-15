Москалькова: Член экипажа «ЯМК-0041» отпущен на похороны матери из соображений гуманизма

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пояснила, что член экипажа заблокированного в Крыму за незаконный рыбный промысел судна «ЯМК-0041» Геннадий Отичко был отпущен на похороны матери из соображений гуманизма.

Она отметила, что гуманизм и сострадание не должны оставаться лишь словами и частью пропаганды. Это не первый случай появления гуманизма со стороны российских властей, ранее осужденному Ахтему Чийгозу позволили встретиться с умирающей матерью.

Москалькова выразила сожаление, что украинские партнеры не спешат проявлять милосердие в отношении россиян. В аналогичной ситуации капитана задержанного Украиной сейнера «Норд» Владимира Горбенко не отпустили на похороны матери.