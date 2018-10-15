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0:59   15 Октября 2018
Весь мир

Партия ХСС побеждает на выборах в баварский парламент

Партия ХСС побеждает на выборах в баварский парламент

Союзник Христианско-демократического союза во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Христианско-социальный союз набирает большую часть голосов на  парламентских выборах в Баварии.

Согласно данным местной избирательной комиссии, предварительные результаты после обработки половины (50,7 процента) бюллетеней свидетельствуют, что ХСС набирает 39,2 процента голосов.

Данный результат лучше, чем данные экзит-полла телеканала ARD - согласно им, партия набрала 35,5 процента.

На прошлых выборах в баварский ландтаг пять лет назад за ХСС проголосовали 47,7 процента жителей региона.

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Автор: Олег Королев
#германия #выборы #бавария #хсс #хдс

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