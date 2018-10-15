Патриарх Антиохийский не видит нужды в дискуссиях «по вопросам автокефалий»
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X считает, что дискуссии «по вопросам автокефалий» не нужны в условиях, когда православному миру крайне необходимо объединиться перед лицом текущих угроз, и настаивает на созыве Всеправославного собора.
Патриарх Иоанн и патриарх Сербский Ириней 14 октября совершили Божественную литургию в храме Святого Саввы в Белграде.
Патриарх Антиохийский заявил, что причиной его визита в Сербию стала необходимость совместно обсудить все, что портит отношения между поместными православными церквями. Он считает, что нужно горячо молиться, чтобы политика ушла из церкви.
«Нам больше всего нужно то время, в котором православное христианство будет одним словом и одним твердым Телом посреди хаоса этого мира», — сказал патриарх.