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0:42   15 Октября 2018
Весь мир

Патриарх Антиохийский не видит нужды в дискуссиях «по вопросам автокефалий»

Патриарх Антиохийский не видит нужды в дискуссиях «по вопросам автокефалий»

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X считает, что дискуссии «по вопросам автокефалий» не нужны в условиях, когда православному миру крайне необходимо объединиться перед лицом текущих угроз, и настаивает на созыве Всеправославного собора.

Патриарх Иоанн и патриарх Сербский Ириней 14 октября совершили Божественную литургию в храме Святого Саввы в Белграде.

Патриарх Антиохийский заявил, что причиной его визита в Сербию стала необходимость совместно обсудить все, что портит отношения между поместными православными церквями. Он считает, что нужно горячо молиться, чтобы политика ушла из церкви.

«Нам больше всего нужно то время, в котором православное христианство будет одним словом и одним твердым Телом посреди хаоса этого мира», — сказал патриарх.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #автокефалия #патриарх антиохийский

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