Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут пользоваться в СИЗО услугами личных массажистов и врачей с согласия следователя и при наличии медпоказаний. Спортсмены сейчас находятся камерах карантинного блока «Бутырки».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова. Он рассказал, что наличие медпоказаний для посещения обвиняемых устанавливают тюремные врачи.

«Если в системе тюремной медицины нет необходимых заключенному медиков, что подтверждается документально, то заключенный может ходатайствовать о посещении специалиста с воли, а СИЗО должно предоставить кабинет», — пояснил Мельников.

Секретарь ОНК отметил, что каждое такое посещение должен разрешить сотрдуник ФСИН. При этом Мельников сомневается, что футболисты смогут получать различные витамины и БАДы, поскольку в СИЗО их передают только при наличии медпоказаний.

«...а таких у здоровых мужчин, как правило, не бывает, и тюремные врачи обычно отказывают в их передаче заключенным», — отметил Мельников.

По его словам, заключенные имеют право закупать через интернет дополнительное питание, в частности, овощи, фрукты, курятину. Ранее Мельников сообщил, что отец Мамаева передал сыну в СИЗО лапшу быстрого приготовления и сладости.

11 октября братьев Кокориных и Мамаева арестовали до 8 декабря 2018 года по делу об избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы.